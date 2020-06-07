الأقصر تشارك في الاجتماع التعريفي الأول لوحدات السكان عبر تقنية التواصل عن بعد

شاركت وحدة السكان بمحافظة الأقصر، ضمن وحدات السكان في 10 محافظات، في الاجتماع التعريفي الأول لوحدات السكان بالمحافظات، وذلك عبر تقنية التواصل عن بعد باستخدام برنامج زووم "ZOOM"، برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية ورئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، وبحضور السفير د. محمد حجازي مساعد وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي، ودولت شعراوي مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وناقش الاجتماع تعريف وحدات السكان بالمحافظات رؤية المشروع التي تركز على إعداد كوادر محلية قادرة علي إدارة البرنامج السكاني محليا بشكل تشاركي تكاملي مع جميع الجهات التنفيذية المحلية بالتنسيق مع مكاتب المجلس القومي للسكان بالمحافظات، وتحديث المنظومة المعلوماتية الإلكترونية بصورة منتظمة لمتابعة أداء البرنامج السكاني ووضع السياسات والبرامج الملائمة للاحتياجات المجتمعية الفعلية وذلك في إطار جهود الدولة لمجابهة الزيادة السكانية وتطبيق الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015 ـ 2020.

وكان محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، قد أصدر القرار رقم 145 لسنة 2020، بإنشاء وحدة للسكان معنية بملف السكان بديوان عام المحافظة برئاسة سامية قزمان بولس.