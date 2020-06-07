عرضت صفحة فضائية «روسيا اليوم» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، بثًا مباشرًا لاحتجاجات في إيطاليا ضد عنف الشرطة بعد مقتل الأمريكي من أصول إفريقية، جورج فلويد، وذلك برغم من مخاوف تردي الأوضاع الصحية في إيطاليا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد مرة أخرى.

وقُتل الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد، منذ ما يقرب من أسبوعين في مينيابوليس بالولايات المتحدة الأمريكية، بعدما ركع ضابط شرطة على رقبته لأكثر من ثماني دقائق.

وأثار الحادث المروع العديد من الاضطرابات في الولايات المتحدة، لتمتد وتشمل جميع أنحاء العالم؛ احتجاجًا على المعاملة الوحشية لأصحاب البشرة السمراء.