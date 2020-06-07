حالات الوفاة بفيروس كورونا في الفلبين تتجاوز 1000 حالة

ارتفعت حالات الوفاة بفيروس كورونا في الفلبين لتتجاوز ألف حالة اليوم الأحد، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه الشركات والمؤسسات التجارية استئناف عملها لأول مرة منذ فرض إجراءات الاغلاق منذ نحو ثلاثة أشهر.

وقالت وزارة الصحة إن تسعة مرضى آخرين توفوا بسبب فيروس كورونا، لتبلغ حصيلة حالات الوفاة بالفيروس 1003 حالات.

كما سجلت الوزارة 555 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 21895 حالة.

وتعمل الحكومة على تخفيف القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا منذ الأول من يونيو الجاري من أجل إطلاق الاقتصاد مجددا، والذي انكمش خلال الربع الأول من العام. وكان قد جرى فرض إجراءات الاغلاق في منتصف مارس الماضي.

وقد سُمح لصالونات تصفيف الشعر باستئناف العمل اليوم، حيث يتعين على العاملين ارتداء الكمامات والقفازات وأدوات الحماية الشخصية الأخرى.

كما يتعين على الزبائن أيضا ارتداء الكمامات، ويسمح بدخول عدد محدود للصالون في وقت واحد.

وفتحت بعض الكنائس أبوابها مجددا للمواطنين، الذين كانوا يسمعون تراتيل القداس عبر شبكة الانترنت منذ فرض إجراءات الاغلاق.

وفي مدينة مانيلا، سُمح لعشرة أشخاص فقط بحضور القداس في وقت واحد. ولكن في مناطق أخرى، كانت معدلات العدوى فيها منخفضة، يمكن للكنائس استقبال ما يصل إلى 50% من طاقتها الاستيعابية.