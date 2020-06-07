التعادل السلبي يحسم مباراة شتوتجارت وأوزنابروك في دوري الدرجة الثانية الألماني

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خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت شتوتجارت بضيفه أوزنابروك اليوم الأحد في الجولة الثلاثين من منافسات دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز إرتسجيبيرجه آوه على كارلسروه 1 / صفر وهانوفر على هايدنهايم 2 / 1.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص السهلة التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع شتوتجارت رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني كما رفع أوزنابروك رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز إرتسجيبيرجه آوه على كارلسروه بهدف نظيف سجله فلوريان كروجير في الدقيقة العاشرة.

ورفع إرتسجيبيرجه آوه رصيده إلى 41 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد كارلسروه عند 30 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز هانوفر على هايدنهايم 2 / 1.

وسجل هدفي هانوفر مارفين دوسكتش وإدجار بريب في الدقيقتين 30 و41، فيما سجل هدف هايدنهايم ستيفن شيمر في الدقيقة 75.

ورفع هانوفر رصيده إلى 42 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد هايدنهايم عند 48 نقطة في المركز الرابع.