 قصف مدفعي تركي يشعل حرائق في مناطق باقليم كردستان العراق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قصف مدفعي تركي يشعل حرائق في مناطق باقليم كردستان العراق

أ ش أ
نشر فى : الأحد 7 يونيو 2020 - 4:08 م | آخر تحديث : الأحد 7 يونيو 2020 - 4:08 م

أعلنت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن حدوث حرائق هائلة في مناطق جبلية التهمت عشرات الأشجار منذ الليلة الماضية، وذلك جراء قصف مدفعي تركي عند السلسلة الجبلية الحدودية داخل إقليم كردستان.

وأوضحت الوكالة، نقلا عن شهود عيان في تلك المناطق، أن الجيش التركي نفذ قصفا عنيفا على مناطق قرب قريتي سيران وميركرش في وادي برادوست، ما أسفر عن اندلاع حرائق كبيرة.

وأضاف الشهود أن الحرائق أثارت الهلع بين القرويين وسط مخاوف من انتشار النيران إلى وسط قراهم.

يذكر أن القوات التركية تنفذ باستمرار قصفا جويا ومدفعيا لمناطق في إقليم كردستان، تقول إنه يستهدف عناصر من حزب العمال الكردستاني.


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