طلب إحاطة لوزير الري بشأن تطهير المصارف والترع في منطقة الهرم

تقدمت الدكتورة مي البطران عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بشأن عدم قيام وزارة الري بدورها نحو رش وتطهير الرشاحات والترع والمصارف بشكل دوري ومنتظم بمنطقة "كفر المنفى - زمام نزلة البطران" المنحصرة بين طريق المنصورية وطريق المريوطية - الهرم - الجيزة.

وأشارت "البطران"، في بيان صادر عنها اليوم، إلى أن هذه المصارف يبلغ عددها ستة، والتي تعد مصدرا لانتشار الأوبئة في مناطق وجودها إذا لم يتم رشها ومتابعتها بصفة دورية، بالإضافة إلى أن الترع تنتشر بها الحشرات والأوبئة مما أدى إلى الخوف والقلق بين أهالي المناطق، وخاصة وأن المصارف وسط المساكن كما أن بها روائح كريهة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أنها تقدمت بالعديد من الطلبات للوزارة لمتابعة هذا الأمر بصفة دورية، ولم يتم الاستجابة حتى الوقت الحالي، مطالبةً بسرعة مناقشة الطلب لما له من أهمية في الوقت الحالي في ظل انتشار وباء كورونا الذي اجتاح العالم وبات يهدد حياة الملايين.

جدير بالذكر أنه سبق التقدم بالعديد من طلبات الإحاطة بداية من عام 2016 حتى 2020؛ لردم رشاح أبو عوض وكل المصارف الموجودة بكفر المنفى حتى زمام نزلة البطران، وعددهم 5 رشاحات، وذلك نظرا لما يمثلون من مصدر الأوبئة بما يضر بصحة وسلامة المواطنين.

ولكن تم رفض خيار الردم بعده مطابقة الرشاحات للشروط من حيث عمق المساحات السكانية لأكثر من 300 متر على جانبي الرشاح، بالإضافة إلى أنه تم رفض خيار التغطية لارتفاع التكلفة لأكثر من 120 مليون جنيه لتغطية الرشاح الواحد، لذا وبناء على الاجتماع الذي تم بمجلس النواب بحضور رؤساء الهيئات المسؤلة عن الصرف بشمال الجيزة، تم التقدم بالطلبات اللازمة لتحويل مسار رشاح أبو عوض، وجاري المتابعة حتى الآن.