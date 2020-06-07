 استقرار أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم - بوابة الشروق
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استقرار أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم


نشر فى : الأحد 7 يونيو 2020 - 12:51 م | آخر تحديث : الأحد 7 يونيو 2020 - 12:51 م

شهدت أسعار الحديد في الأسواق المحلية استقرارا، خلال تعاملات اليوم، وفقا لأحدث الأسعار المتداولة بالسوق.

وتنشر جريدة "الشروق"، أسعار الحديد والأسمنت، فقد سجل طن حديد عز 9750 جنيها، وسجل حديد المصريين 9500 جنيه، والمراكبي 9500 جنيه، وبشاي 9550 جنيها، وحديد الجيوشي بسعر 9500 جنيه.

فيما سجلت أسعار الاسمنت اليوم استقرارا، فقد سجل سعر طن الشركة العربية للأسمنت 738 جنيها، تراجع أسمنت أسيوط إلى 713 جنيها، وأسمنت النهضة 725 جنيها، ولافارج للأسمنت 728 جنيها، وأسمنت مصر بني سويف 785 جنيها، وأسمنت السويس 728 جنيها.

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