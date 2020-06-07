 إصابات كورونا في الولايات المتحدة ترتفع بـ1.2% في يوم واحد - بوابة الشروق
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إصابات كورونا في الولايات المتحدة ترتفع بـ1.2% في يوم واحد

د ب أ
نشر فى : الأحد 7 يونيو 2020 - 5:12 م | آخر تحديث : الأحد 7 يونيو 2020 - 5:12 م

ارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1.2% خلال يوم واحد إلى 1.92 مليون شخص، وفقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

ويتوافق معدل الزيادة في أنحاء البلاد مع متوسط الزيادة اليومية للأسبوع الماضي عند 2ر1% .

وسجلت نيويورك أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بأكثر من 377 الف حالة، بزيادة بـ3ر0% عن اليوم السابق.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث إصابات كورونا. كما تتصدرها من حيث عدد الوفيات بنحو 110 ألف وفاة.

وتعافى أكثر من نصف مليون شخص في الولايات المتحدة من إصابتهم بكورونا.

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