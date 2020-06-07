شركة هندسة سنغافورية تبلغ عن حادثة أمنية سيبرانية بوحدة في أمريكا

أفادت شركة "سنغافورة تكنولوجيز إنجنيرينج" بأن وحدة "في تي سان أنطونيو إيروسبيس" التابعة لها، في الولايات المتحدة، اكتشفت مؤخرا حادثة أمنية سيبرانية، حيث تمكنت مجموعة من "الوصول دون تصريح لشبكتها لتكنولوجيا المعلومات وتنفيذ هجوم من نوعية برمجيات الفدية".

ووفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء فإن تحقيقا يجري في الحادثة.

وأشار التحقيق، الذي لا يزال مستمرا، إلى أن الهجوم اقتصر على العمليات في الولايات المتحدة.

وتعهدت الشركة باتخاذ خطوات لتعزيز الأمن السيبراني بصورة واسعة في بنية عملياتها.

وأشارت الشركة إلى أن كافة عملياتها بما في ذلك "في تي سان أنطونيو إيروسبيس" مستمرة في العمل.