انتحار شاب بسبب رفض والده خروجه للعمل خوفا عليه من كورونا بالبحيرة

شهدت إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات، بمحافظة البحيرة، واقعة مؤسفة حيث أقدم شاب على الانتحار، بحبوب الغلال بسبب رفض واله ذهابه للعمل مع العمالة الزراعية خوفا عليه من الإصابة بفيروس كورونا.

وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من المقدم حاتم السمري نائب مأمور مركز شرطة، يفيد بوصول "محمد ز ع" 19 سنة ومقيم بناحية التحليلية التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات، جثة هامدة بادعاء انتحار عن طريق تناول حبوب الغلال القاتلة.

بالانتقال والفحص، وبسؤال "زاهر م ع " ٥٤ سنة عامل مسجد ومقيم بذات العنوان، أفاد بقيام نجله بطلب الخروج للعمل مع العمالة الزراعية، فرفض خروجه خوفا علية من الإصابة بفيروس كورونا، فتناول حبوب الغلال القاتلة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى الدلنجات العام.

وتم تحرير المحاضر رقم ٤١٩٧ إدارة ٢٠٢٠ الدلنجات. وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار محمد سليم برئاسة المستشار محمد أكرم مدير نيابة الدلنجات أمانة سر رامي نبوي، التصريح بدفن الجثة عقب العرض على الطب الشرعي.