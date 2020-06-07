السلطات البريطانية تأمر بتفريق المتظاهرين في منطقة ويستمنستر

أصدرت السلطات البريطانية أوامر بتفريق المتظاهرين في منطقة ويستمنستر، مساء الأحد، وإخلاء المنطقة حتى الساعة 6 صباحا.

وكان عدد كبير من المتظاهرين احتشد فى مسيرة "حياة السود مهمة" في ساحة البرلمان في لندن، على الرغم من مناشدات الوزراء لهم بالبقاء في منازلهم وسط استمرار تهديد فيروس كورونا.

الاحتجاجات خرجت رفضا لقسوة الشرطة الامريكية والتى انتهت بوفاة جورج فلويد، وتجمع المتظاهرون في ساحة البرلمان في وستمنستر.

تُوفي جورج فلويد، تحت قدم أحد رجال الشرطة الأمريكيين، حيث تم اعتقال الرجل بسبب شيك مزور بقيمة 20 دولارًا.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شرطي يجثم بركبته فوق رقبة الضحية لمدة ست دقائق، في الوقت الذي يستغيث الأخير متوسلًا: «لا أستطيع التنفس»، قبل أن يفقد وعيه وتنقله سيارة إسعاف إلى المستشفى حيث قضى نحبه