الوداد أمام المحكمة الرياضية مجددا بسبب مستحقات «عموتة»

كشف تقرير صحفي، عن فتح المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، ملف جديد للوداد البيضاوي، للنظر في الطعن المقدم من إدارة الأحمر ضد قرار لجنة النزاعات بالاتحاد المغربي، والذي يقضي بإلزامه بدفع 628 مليون سنتيم مغربي، للمدير الفني السابق للفريق الحسين عموتة.

وذكر موقع "le 360 sport" المغربي، من مصادره الخاصة، أن "الكاس" ستفتح ملف الوداد في نزاعه مع عموتة، مبكرا، حيث تبدأ جلسات المرافعات والاستماع غد الإثنين، قبل الحسم في الحكم النهائي للقضية، وذلك بعد تأجيل موعدها الذي كان في 30 مارس الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف الموقع أن مسؤولو الوداد سيمثلون أمام المحكمة الرياضية، للمرة الثانية في أقل من أسبوعين، بعد قضية "نهائي دوري الأبطال 2019"، بين فريقي الوداد والترجي التونسي.

وأوضح الموقع، أن عموتة يطالب، بالحصول على منحة التتويج بدوري أبطال إفريقيا، الذي توج به على حساب الأهلي في نسخة 2017، ورواتب السنة الثالثة في عقده مع الوداد بعد فسخ عقده من جانب واحد، إضافة إلى منح المباريات التي عالقة بذمة المكتب المسير للفريق الأحمر، والبالغ مجموعها 628 مليون سنتيم.