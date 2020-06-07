إنارة الشوارع والميادين بمراكز ومدن الدقهلية بكشافات الليد 150 وات

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدفعة الجديده من كشافات الليد 150 وات لإضاءة الشوارع والميادين بنطاق مراكز ومدن المحافظة بهدف تحسين مستوى الإضاءة والإنارة بالشوارع والميادين، مشيرًا إلى أنه وصل اليوم 1200 كشاف عبارة عن توريد جديد لاستكمال المرحلة الرابعة للتوريد، والتي بدأت شهر مارس الماضي، ويتم تسليمهم لمركزي بلقاس وشربين.

وقال المحافظ، إنه فى اطار المرحلة الرابعة تم قبل ذلك تسليم 1300 كشاف لكل من جمصة وطلخا، 2600 كشاف لكل من حى شرق وغرب المنصورة ومركز المنصورة وأجا وميت غمر.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه سبق وان وردت الهيئة العربية للتصنيع مراحل ثلاثة سابقة، بإجمالي 155243 كشاف ليد 150 و100 وات تم توزيعهم على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة.