 خروج ٦٢ حالة بعد تعافيهم من مستشفيات العزل بالبحيرة - بوابة الشروق
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خروج ٦٢ حالة بعد تعافيهم من مستشفيات العزل بالبحيرة

غادة الدسونسى
نشر فى : الأحد 7 يونيو 2020 - 5:31 م | آخر تحديث : الأحد 7 يونيو 2020 - 5:31 م

أعلن يسرى بيومي وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اليوم، خروج ٦٢ حالة تعافي وشفاء كامل من فيروس كورونا المستجد وعودتهم إلى منازلهم بعد تلقى الرعاية والعلاج اللازم خلال الفترة الماضية العزل والإحالة بنطاق المحافظة.

وأشار حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة الى التزايد المستمر في معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد وتحول النتائج من إيجابية الى سلبية وتقديم الرعاية الطبية لجميع المصابين وفقًا لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على دور الأطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقديم أفضل رعاية للمصابين، مثمنًا دورهم الوطنى والعمل بكل إخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى استمرار عمل اللجان المشكلة للمرور اليومى على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابى فيروس كورونا المستجد، والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات.

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