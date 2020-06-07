محافظ شمال سيناء يثمن دور المجتمع المدني الداعم لجهود مكافحة كورونا

استقبل الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني للمشاركة في دعم القطاع الطبي والمرضى المعزولين بعدد من المستلزمات الطبية.

والتقى المحافظ بممثلي جمعية تنمية المجتمع بالجورة ومؤسسة الشجرة للتنمية والفن بالعريش لدعم القطاع الطبي في إطار مبادرة: "احمي نفسك .. احمي بلدك"، وقدمت جمعية الجورة ومؤسسة الشجرة كميات من المساعدات الطبية عبارة عن: 17 كرتونة بها 2500 كمامة طبية، 500 زوجا من الجوانتي الطبي، 500 عبوة كحول طبي، 500 صابونة، 100 علبة مناديل كبيرة.

ومن جهة أخرى، التقى المحافظ مع أماني غريب مدير جمعية الفيروز للخدمات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بشمال سيناء التي قدمت 100 طاقم ملابس داخلية لأفراد الطاقم الطبي والمعزولين طبيا، بجانب 1000 حافظة بلاستيك لمستلزمات العزل للأفراد المعزولين.

وأشارت إلى إنتاج الجمعية لعدد من الكمامات القطنية وبيعها بسعر 5 جنيهات للكمامة، وأن الجمعية بصدد افتتاح خط إنتاج للكمامات والقفازات الطبية والأطقم المعقمة للاستفادة منها في تلبية احتياجات المواطنين والمعزولين طبيا.

وأكد المحافظ على شكره وتقديره منظمات المجتمع المدني في مواجهة جائحة كورونا، وأصدر توجيهاته بتسليم تلك المساعدات لمديرية التضامن الاجتماعي للاستعانة بها واستخدامها في حالة الاحتياج إليها سواء لأفراد القطاع الطبي أو الأفراد المقرر عزلهم طبيا.