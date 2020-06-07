الدنمارك تدعم صندوق الطوارئ في كينيا لمكافحة وباء كورونا

أكدت حكومة الدنمارك ضرورة تقديم الدعم اللازم إلى صندوق الطوارئ في كينيا من أجل مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعلن راسموس برين وزير التعاون الدنمركي من أجل التنمية أن حكومة بلاده قررت التبرع بمبلغ تعادل قيمته 22 مليون كرونه دنمركية لهذا الغرض.

وقال الوزير الدنمركي -في بيان صادر عن السفارة الدنمركية لدى نيروبي اليوم الأحد- إنه سيتم ضخ هذا المبلغ من خلال البنك الدولي، وسيتم استخدامه لدعم صندوق الطوارئ الكيني للحد من تفشي هذا الوباء العالمي، وأضاف قائلًا "تفشي وباء فيروس كورونا يبدو أمرًا حتميًا" .

وحذر الوزير قائلًا: إذا لم تتم معالجة هذا الوضع بحسم، فإن هذا الوباء ستكون له عواقب مميتة للمعرضين لخطر الإصابة بهذا الفيروس، خاصة وأن النظام الصحي في كينيا يواجه تحديات".

وأكد الوزير الدنمركي التزام بلاده بالعمل على المستويين المحلي والدولي من أجل مكافحة وباء كورونا.

من جانبها، أشارت السفارة الدنمركية لدى نيروبي إلى أنه سيتم استخدام هذا المبلغ لتغطية تكاليف أجهزة طبية وأدوية وبناء قدرات العاملين في مجال الصحة ومراكز الحجر الصحي والعلاج في كينيا.