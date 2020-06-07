القبض على أحد المشتبه بهم في سرقة منزل محرز

كشفت الشرطة البريطانية، عن قيامها بالقبض على أحد الأشخاص، للاشتباه بتورطه في واقعة سرقة منزل رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، الأسبوع الماضي.

وقالت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن رياض محرز قد تعرض لسرقة مقتنيات من شقته وصلت إلى 500 الف جنيه استرليني، كان من بينها ثلاثة ساعات قيّمة للغاية بقيمة 300 ألف جنيه استرليني.

وقالت الشرطة أن شابًا في الثامنة والعشرين من العمر، تم احتجازة والتحقيق معه للاشتباه في قيامه بسرقة منزل محرز.

ومن جانبه يعتقد محرز صاحب الـ29 عامًا، أن عصابة تعقبته وقامت بسرقة المنزل بعد مشاهدته وهو يغادر، وقد استطاع السارقين الوصول لخمس شقق في المنزل الذي يسكن به محرز.