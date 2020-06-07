ممثل المستشفيات الخاصة عن علاج مصابي كورونا: لا نستطيع الانسحاب من دورنا الوطني

قال الدكتور أحمد نزيه، المتحدث الرسمي باسم غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، إن المستشفيات الخاصة لن تنسحب من تقديم العلاج لمرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، معقبًا: «لا نستطيع أن ننسحب من دورنا الوطني في علاج مصابي كورونا إطلاقًا».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» المُذاع عبر فضائية «dmc»، مساء السبت، أن الغرفة أصدرت بيانًا اليوم، يوضح أن التصريحات المنسوبة لأحد أعضاء الغرفة تخصه وحده بعيدًا عن الغرفة والمستشفيات الخاصة.

وذكر أن الطبيب خالد سمير، الذي أعلن انسحابه من تسعيرة وزارة الصحة، كان ضمن الأعضاء الذين يطالبون بتقديم الواجب الوطني باستمرار إلا أنه خرج عن السياق أثناء الحديث، لافتًا إلى أن الطبيب لم يتحدث باسم الغرفة، لأن الغرفة غير مخولة للحديث عن الأسعار.

وأوضح أن المستشفيات الخاصة ملتزمة بتسعيرة الدولة في الخدمة العلاجية المقدمة لمرضى كورونا، مؤكدًا أن المستشفيات الخاصة جزء لا يتجزأ من مؤسسات الدولة، إضافة إلى أنها على اتصال مستمر بوزارة الصحة.

وأعلن الدكتور خالد سمير، عضو غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، انسحابه من التسعيرة التي حددتها وزارة الصحة لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.