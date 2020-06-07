الجزائر تدعو الفاعلين الإقليميين والدوليين لإيجاد حل سياسي دائم في ليبيا

دعت الجزائر، الفاعلين الإقليميين والدوليين، لتنسيق جهودهم؛ لإيجاد تسوية سياسية دائمة للأزمة في ليبيا.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها، نقلًا عن موقع «النهار» الإخباري الجزائري، مساء الأحد، أن الجزائر بذلت جهودًا على مختلف الأصعدة للتوصل إلى تسوية سياسية بدءًا بوقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة الحوار.

وأضاف البيان أن البلاد مع حوار يجمع الفرقاء الليبيين من أجل حل سياسي شامل وفقا للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وفي إطار احترام إرادة الشعب الليبي.

وجددت الجزائر تمسكها بالدور المحوري لدول الجوار من أجل تقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين من خلال اعتماد الحوار الشامل، كسبيل وحيد لتحقيق السلام في ليبيا وضمان وحدة وسلامة أراضيها.

كما ذكّرت وزارة الخارجية موقف الجزائر القائم على الوقوف على مسافة واحدة من الأشقاء الليبيين.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن أمس السبت، عن مبادرة سياسية تمهد لعودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا، محذرًا من التمسك بالخيار العسكري لحل الأزمة في ليبيا. وأشار السيسي إلى أن الحل السياسي هو الوحيد لحل أزمة ليبيا، وأن أمن مصر من أمن واستقرار ليبيا.

وأعلن السيسي مبادرة ليبية ـ ليبية لحل الأزمة باسم «إعلان القاهرة»، تشتمل على احترام كافة المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا.

ويضم «إعلان القاهرة» مقترحات بإعلان وقف إطلاق النار في عموم ليبيا اعتبارًا من الاثنين، الثامن من يونيو، وتجديد الدعوة إلى استئناف مفاوضات السلام في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة بصيغة 5+5.

ويقضي الإعلان بإلزام كافة الجهات الأجنبية بـ«إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الوطني من الاضطلاع بمهامه الأمنية».

وتنص المبادرة على تشكيل مجلس رئاسي منتخب مع ضمان تمثيل عادل لكل أقاليم ليبيا الثلاثة لإدارة الحكم وإجراء انتخابات نزيهة وتوزيع عادل وشفاف على كافة المواطنين، مشددة على ضرورة اعتماد إعلان دستوري ينظم العملية السياسية في البلاد.