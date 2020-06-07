 الجيش الوطني الليبي: غارات جوية على الميليشيات والمرتزقة بمنطقة شرق مصراته - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الوطني الليبي: غارات جوية على الميليشيات والمرتزقة بمنطقة شرق مصراته

أ ش أ
نشر فى : الأحد 7 يونيو 2020 - 4:16 م | آخر تحديث : الأحد 7 يونيو 2020 - 4:16 م

ذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الأحد، أن الجيش الوطني الليبي شن سلسلة غارات جوية على تجمعات الميليشيات والمرتزقة بمنطقة الهيشة شرق مدينة مصراته.

ولم تتطرق قناة "سكاي نيوز" الى مزيد من التفاصيل في هذا الصدد.


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