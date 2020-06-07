عبد العال: سيتم اختيار ممثلي القوائم الانتخابية بدقة

اعتبر علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن مشروعات القوانين التى تقدم بها ائتلاف دعم مصر، والتي تشمل قانون مجلس الشيوخ، ومشروع قانون بتعديل بعض إحكام قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، من أهم التشريعات التى ينظرها البرلمان، وتسمح لكافة القوى السياسية بالتواجد من خلال التوازن بين القائمة والفردى.

وقال عبد العال، في مستهل جلسة المجلس اليوم الأحد: "على الجميع أن يعلموا أن اختيارات الممثلين فى القوائم ستتم بدقة، وستضع الأحزاب معايير فى غاية الدقة".

وتابع: "فكرة وجود شخص غير مرغوب فيه ويتسلل لهذه القائمة ستؤدى إلى أن تكون القائمة محل نقد من الرأى العام".

وزاد: "هذه القوانين على درجة كبيرة من الأهمية، واللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس توليها عناية خاصة وستستمع لوجهة نظر كل الأطراف لتحقيق مصلحة هذا الوطن، وإرضاء الرأى العام المصرى، فى وجود حياة نيابية نشطة تعبر عن الشعب المصرى".