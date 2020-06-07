 روسيا ربما تستأنف بعض الرحلات الجوية للخارج اعتبارا من 15 يوليو - بوابة الشروق
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روسيا ربما تستأنف بعض الرحلات الجوية للخارج اعتبارا من 15 يوليو

د ب أ
نشر فى : الأحد 7 يونيو 2020 - 5:42 م | آخر تحديث : الأحد 7 يونيو 2020 - 5:42 م

تقترح هيئة الطيران الروسية "روسافياتسيا" استئناف الرحلات من بعض المدن الروسية إلى 15 دولة، اعتبارا من 15 تموز/يوليو المقبل، حسب وكالة "تاس" الروسية للأنباء نقلا عن شخص لم يتم الكشف عن هويته في شركة طيران.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد إن الحدود الروسية تم إغلاقها منذ نهاية مارس الماضي، حيث توقفت معظم الرحلات الدولية وغيرها من الرحلات للخارج، مع تفشي وباء فيروس كورونا.

وكان رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين قد حذر الروس الشهر الماضي من قضاء العطلات في الخارج، مع استمرار جهود احتواء فيروس كورونا.

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