توريد 312 ألفا و432 ألف طن قمح بصوامع وشون البحيرة حتى الآن

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن توريد 312 ألفا و432 طنا من الأقماح حتى صباح اليوم بالشون والصوامع، موضحا أنه تم الانتهاء من حصاد إجمالي المساحة المنزرعة قمح بنطاق المحافظة والتي تقدر بـ367 ألفا و295 فدانا، كما أن إجمالي عدد الشون والصوامع التي تقوم باستلام القمح هذا العام هي 32 صومعة وشونة متمثلة في 27 شونة و5 صوامع مطورة.

ويتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وشدد محافظ البحيرة على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقاً لأسعار التوريد وفقاً لدرجة النظافة المحددة.