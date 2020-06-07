«فوكس نيوز» تعتذر عن رسم بيانى يربط بين مكاسب فى البورصة والعنف العنصرى

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قدمت محطة «فوكس نيوز» الأمريكية اعتذاراتها لبثها رسما بيانيا ربط بين ارتفاع فى الأسواق المالية والعنف العنصرى الذى يستهدف السود بما فى ذلك اغتيال مارتن لوثر كينج فى 4 أبريل 1968 أو مقتل جورج فلويد فى 25 مايو بيد شرطى أبيض.

وعرض الرسم البيانى، الجمعة، عبر المحطة التلفزيونية المحافظة فى إطار برنامج «سبيشل ريبورت ويذ بريت باير» وأظهر الارتفاع المسجل بعد هذين الحادثين، تبرئة 4 عناصر بيض من الشرطة عام 1992 فى قضية مقتل الرجل الأسود رودنى كينج فى 1991، وبعد مقتل الشاب الأسود مايكل براون (17 عاما) سنة 2014 على يد شرطى أبيض.

وأشارت وسائل إعلام أخرى مثل مجلة «فورتشن ماجازين» من جانبها إلى أن الأسواق المالية تميل إلى الارتفاع فى فترات الاضطرابات الاجتماعية.

وقالت المحطة: «الرسم البيانى المستخدم فى البرنامج لتبيان ردة فعل الأسواق فى محطات تاريخية ما كان يجب أن يعرض أبدا على التلفزيون من دون إدراج الإطار الكامل. نعتذر عن الرسم الذى لا يراعى المشاعر ونأخذ القضية على محمل الجد»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأثار الرسم موجة تنديد فى وقت يشارك فيه آلاف الأشخاص فى تظاهرات ضخمة احتجاجا على العنصرية وعنف الشرطة بعد مقتل فلويد على يد شرطى أبيض.

وقال المتحدث الرسمى باسم شبكة «فوكس نيوز»، فى بيان: «الرسوم البيانية التى عرضت عبر البرنامج على فضائية فوكس نيوز لتوضح ردود فعل السوق خلال فترات تاريخية من الاضطرابات المدنية كان يجب ألا تعرض على التلفاز بدون توضيح السياق الكامل لهذه الفترات»، بحسب موقع «ذا هيل» الأمريكى.

وأضاف البيان: «نعتذر عن عدم مراعاة الظروف التى تمر بها البلاد وعدم أخذ هذا الأمر على محمل الجد»، فى إشارة إلى مقتل فلويد.

وكتب عضو الكونجرس عن ولاية إيلينوى بوبى راش فى تغريدة: «هذا الرسم البيانى يؤكد أن فوكس نيوز لا تأبه لحياة السود».