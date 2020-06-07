حبس 4 متهمين بالحصول على قروض بنكية بأوراق مزورة في الإسكندرية

قررت نيابة الشؤون المالية والتجارية في الإسكندرية، اليوم الأحد، حبس تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتأسيس شركات وهمية لراغبي الحصول على قروض بنكية بضمان تلك الشركات باستخدام محررات رسمية "مزورة" مقابل الحصول على نسبة من قيمة القروض، مع سرعة إفادتها بتحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الأوراق المزورة.

وكان ضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة في الإسكندرية، تحت إشراف مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، تمكنوا من ضبط التشكيل العصابي، وجاءت عملية الضبط، عقب ورود معلومات للشرطة من مسئول بأحد البنوك، وصاحب شركة توريدات غذائية في الإسكندرية، أكدتها تحريات المباحث تحت إشراف اللواء شريف زكي رؤوف، حول قيام 4 أشخاص "محاسب قانوني، وموظفان بمكتب سجل تجاري، وصاحب شركة إستيراد وتصدير، له معلومات جنائية ومحبوس على ذمة التحقيقات في قضية تزوير" بتكوين تشكيل فيما بينهم تخصص في تأسيس الشركات الوهمية لراغبى الحصول على قروض بنكية بضمان تلك الشركات.

وكشفت تحريات المباحث أن المقبوض عليهم يستخدمون في ذلك محررات رسمية "مزورة" منسوب صدورها إلى جهات حكومية مختلفة، واستخراج سجلات تجارية "خلافا للحقيقة" تفيد ببدء أنشطة تلك الشركات بتواريخ سابقة عن بدء النشاط الحقيقي، للحصول بموجبها على قروض من البنوك، فضلا عن تغيير بياناتهم الحقيقية للتهرب بعد ذلك من سداد تلك القروض والتهرب من سداد قيمة الضرائب المستحقة عليهم، وحصولهم على نسبة 10% من قيمة القروض عقب إنهاء إجراءاتها.

وأضافت التحريات أن المتهم الأول يتولى القيام بإعداد وتجهيز كافة البيانات "بطاقات ضريبية، وعقود شركات، وبطاقات رقم قومي، وسجلات تجارية"، وإعطائها للرابع، الذي يقوم باصطناع وتزوير تلك المستندات والمحررات المنسوبة للجهات الحكومية، ويتولى كلٍ من الثاني والثالث بصفتهما الوظيفية "بالسجل التجاري" بإدخال تلك البيانات على شبكة الحاسب الآلي، كل منهما في مجال اختصاصه، وحسب طبيعة عمله الوظيفي، وذلك بإدخال بيانات "خلافا للحقيقة" والتلاعب في تواريخ بدء أنشطه أصحاب تلك الشركات واستخراج سجلات تجارية بأعوام سابقة، حتى يتبين لمسئولي البنوك، حال الاستعلام عن تلك السجلات بأنها صحيحة، وعرضها لراغبي التعامل فيها، مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها منهم ويتقاسمونها فيما بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أمكن ضبط المتهمين "الأول والثاني والثالث"، وعثر مع الأول على 2 وحدة تخزين "فلاش ميموري"، وهاتف محمول، وبفحصهم تبين احتوائها على العديد من المستندات والأوراق الممهورة بخاتم شعار الجمهورية، عبارة عن "أوراق منسوبة لمأموريات ضرائب، ومكاتب الشهر العقاري، وطلبات، وشهادات إفادة وفتح ملف ضريبي، وعقود إيجار، وعقود تأسيس شركات تضامن، وشهادات ضريبية، وشهادات سجل صناعي دائمة مدون عليها أسماء بعض المواطنين، وتوكيلات رسمية، وتراخيص مزاولة الأنشطة التجارية، بعضها خالية والبعض الأخر مملوء بالبيانات.

وبمواجهة المتهمين المضبوطين، أقروا بنشاطهم، وقيام المتهم الأول بتولي مهام المتهم الرابع، عقب حبسه في قضية اصطناع وتزوير تلك المستندات، باستخدام البرامج عالية التقنية، وطابعات الألوان من خلال من خلال تردده على مقاهي الإنترنت، فتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.