محافظة سوهاج: إزالة 21 حالة تعد على الأرض الزراعية والبناء المخالف

أعلنت محافظة سوهاج، عن إزالة 21 حالة تعد على الأراضي الزراعية، والبناء المخالف منها إزالات فورية، وذلك خلال حملات إزالة شنتها الوحدات المحلية، خلال الثلاثة أيام الماضية، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن تطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كل الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخرى.
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بإزالة فورية لحالة تعد بالبناء بدون ترخيص خارج الحيز العمراني بقرية شندويل على مساحة 65 مترا، عبارة عن سور بناء بالبلوك الأبيض والأسمنت، كما تم رصد حالتين بناء مخالف داخل وخارج الحيز العمراني بزمام وحدة قروي البطاخ، منها حالة بقرية بني وشاح لدور أرضي على مساحة 88 مترا خارج الحيز العمراني، حيث تم رفع وتنزيل الشدة الخشبية، وحالة تعد بالبناء بدون ترخيص دور ثالث علوي لشدة خشبية لسقف، وتم فك وإنزال الشدة الخشبية على مساحة 88 مترا.
وفي مركز ومدينة البلينا تمت إزالة فورية في المهد لحالتين مخالفة لشروط البناء بمساحة 200 متر في قرية الساحل قبلي التابعة لمجلس قروي برديس، كما تم إزالة 3 حالات بقرية برديس وأولاد عليو وبني حميل، منها إزالة حالة بمساحة 100 متر عبارة فك شدة خشبية لدور مخالف شروط البناء بقرية الساحل قبلي، وإزالة حالة تعد بمساحة قيراط بقرية الحجز، وإزالة حالة تعد بمساحة 200 متر بقرية الزرازرة عبارة عن إزالة أعمدة دور أرضي.
وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا حالتين تعد على أرض نهر النيل على مساحة 200 متر، كما تم ضبط جرار زراعي محمل بالطوب الحجري "البلوك" بقرية الصوامعة غرب، كما تم تنفيذ 6 حالات إزالة تعديات على الأرض الزراعية بالكوم الأصفر مجلس قروي نزلة القاضي على مساحة 5 قراريط، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة بإزالة حالة تعد لدور مخالف بقرية روافع العيساوية على مساحة 150 مترا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وضبط مركز ومدينة دار السلام مقطورة محملة بالطوب الأبيض الحجري، ومصادرة 12 ألف بلوك أبيض، وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج حالتين تعد على أرض زراعية، منها حالة تعد بقرية تونس على مساحة 6 أسهم أرض زراعية، وحالة تعد بقرية سعد الله، كما تمت إزالة حالتين بقرية أولاد عزاز والمزالوه بمساحة 3 قراريط، وفي حي غرب سوهاج تم رصد حالة بناء مخالفة بتفريعات شارع سيالة أولاد نصير، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.