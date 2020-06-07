وفاة رئيس هيئة نظافة القاهرة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

مصادر: إجمالي عدد الإصابات بلغ 9 حالات بديوان عام المحافظة.. وغلق طابق الإدراة المالية

أكدت مصادر بمحافظة القاهرة، وفاة رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، اللواء عادل أبو حديد، مساء أمس الأول الجمعة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد معاناة لمدة 40 يوماً بمستشفي كوبري القبة العسكرية، موضحة أنه حين شعر بأعراض المرض، طلب من محافظ القاهرة نقله إلى المستشفي وإجراء مسح شامل على كل عمال الهيئة المخالطين له، للتأكد من سلامتهم.

وقالت مصادر لـ"الشروق"، إن إجمالي عدد الإصابات بديوان عام المحافظة وصل لـ9 حالات إصابة، بينهم موظفين بالإدارة المالية وموظفين بإدارات أخرى داخل ديوان عام المحافظة.

ووجهت المحافظة بعزل كل من اشتبه في إصابته وإجراء الفحوصات اللازمة للحالات المخالطة وإعطاء الإجازات اللازمة للمشتبه فيهم والتزامهم بإجراءات العزل.

وأوضحت المصادر، وفاة أحد العاملين بالإدارة المالية بديوان عام المحافظة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان الموظف المتوفى قد اجتمع مؤخرًا بمجموعة من العاملين بالإدارة، وهو ما تسبب في إصابة عدد منهم، مضيفة أن محافظة القاهرة أغلقت الطابق الموجود به الإدارة المالية بديوان عام المحافظة بميدان عابدين، لإجراءات التعقيم والوقاية، لمنع زيادة الإصابات بالديوان، وقررت تقليل عدد العاملين بكل إدارة ليكون بكل مكتب واحد بحد أقصى يسير حركة العمل.

ووجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بتشديد المتابعة على الالتزام بإجراءات الوقاية داخل الديوان العام والدواوين التابعة للمحافظة مع استمرار التعقيم بكل المكاتب، والالتزام الكامل بارتداء الكمامات مع وضع خصومات للمخالفين وغير الملتزمين، والكشف على كل من يتردد على الديوان العام من خلال الفرق الطبية وأجهزة كشف الحرارة علي البوابات.