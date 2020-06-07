«الأكاديمية الوطنية» تفتح باب التقديم للمرحلة الرابعة من برنامج المسؤول الحكومي المحترف

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، فتح باب التقديم للمرحلة الرابعة من برنامج المسئول الحكومي المحترف، في محافظات كفر الشيخ والإسماعلية وأسوان والسويس وجنوب سيناء والأقصر.

وقالت المدير التنفيذي للأكاديمية، الدكتورة رشا راغب، إن الأكاديمية الوطنية للتدريب تقدم البرنامج بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري بالمحافظات، من خلال تنمية قدرات ومهارات قيادات الإدارة الوسطى في المصالح الحكومية.

وتابعت في بيان لها، أن البرنامج يستهدف "إعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل خدمة للمواطن".

وأوضحت أن برنامج المسئول الحكومي المحترف جاء انعكاسا لاهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لمحور العدالة الاجتماعية برؤية مصر 203، مضيفة أن الاكاديمية نجحت في تخريج حوالي 2470 متدرب على قدر عالٍ من الكفاءة والفاعلية على مرحلتين شملت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد،

وتابعت: " أنه جاري استكمال المرحلة الثالثة في محافظات الشرقية والبحيرة وكفر الشيخ وستنتهي في أغسطس 2020، وتستهدف تدريب 11 ألف متدرب في محافظات أخرى تباعًا".

ولفتت إلى أنه يشترط في المتقدم أن يكون موظفًا حكوميًا بديوان عام المحافظة أو إحدى المديريات التابعة لها، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالي، ولا يزيد عمره عن 45 عامًا، وأن يتضمن في مهام عمله التعامل مع الجمهور بشكل مباشر.

وأشارت إلى أنه من يريد التقدم بالنسبة لمحافظة كفر الشيخ عليه التقديم عبر الرابط

ومحافظة الإسماعلية عليه التقديم عبر الرابط

ومحافظة أسوان عبر الرابط

ومحافظة السويس عبر الرابط

ومحافظة جنوب سيناء عبر الرابط

ومحافظة الأقصر عبر الرابط