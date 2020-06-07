الديمقراطيون يعتزمون تقديم خطة شاملة للسيطرة على سوء سلوك الشرطة

يعتزم الديمقراطيون في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، إطلاق مشروع قانون شامل لإصلاح الشرطة غدا الاثنين، على أمل تحويل الطاقة التي أحدثتها حركة "حياة السود مهمة" في مختلف أنحاء البلاد إلى تغييرات قانونية ملموسة تسهل مقاضاة سوء سلوك الشرطة، حسبما قال مسؤول ديمقراطي اليوم الأحد.

وأفادت وكالة (بلومبرج) للأنباء بأن مسودة قانون العدالة في العمل الشرطى سوف تكبح مبدأ "الحصانة المؤهلة" لنشاط الشرطة، وتفتح الباب أمام المزيد من المقاضاة الجنائية والدعاوى المدنية. وستنخفض عتبة تعريف سوء سلوك الشرطة من انتهاك الحقوق الدستورية "عمدا" للقيام بذلك عن علم أو عن تجاهل متهور.

وبالنسبة للدعاوى القضائية المدنية، سيضعف مشروع القانون الحصانة المؤهلة التي تحمي رجال الشرطة بشكل عام من تحمل المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن انتهاكات الحقوق.

وقد دعت لجنة السود في الكونجرس للتصويت هذا الشهر على مشروع القانون. وحث زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر المجلس على التصويت على التشريع الخاص بالشرطة قبل مغادرة واشنطن في راحة لمدة أسبوعين اعتبارا من 3 يوليو.

وسوف يحظر مشروع القانون حالات الخنق مثل تلك التي استخدمتها الشرطة والتي أسفرت عن وفاة جورج فلويد في مينيابوليس الشهر الماضي، وعمليات دخول المنازل بدون استئذان أصحابها، مثل تلك التي أدت إلى وفاة بيرونا تايلور في لويزفيل في مارس الماضي