المؤسسة الليبية للنفط تعلن استئناف الإنتاج من حقل الشرارة النفطي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الاحد عودة استئناف الإنتاج بحقل الشرارة النفطي الواقع في جنوب ليبيا.

وقالت المؤسسة ، في بيان صحفي اليوم نشر على موقعها الالكتروني، إن ذلك جاء بعد مفاوضات طويلة قامت بها المؤسسة لفتح صمام الحمادة الذي تم إغلاقه بشكل غير قانوني في شهر يناير الماضي والذي أدى إلى إيقاف الإنتاج وإلى انهيار خزان في الحقل تبلغ سعته 16 الف برميل بعد أن قامت مليشيا مسلحة بمنع فرق الصيانة التابعة للمؤسسة من القيام بعمليات الصيانة.

وعلق رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع الله قائلاً: "لقد عانى الاقتصاد الليبي بما فيه الكفاية بسبب هذه الإغلاقات غير المشروعة وأمامنا الكثير من العمل ونتمنى أن تكون إعادة الإنتاج في حقل الشرارة الخطوة الأولى لإعادة الحياة لقطاع النفط والغاز في ليبيا، وبداية أيضا لإنقاذ الاقتصاد الليبي من الانهيار في هذه الأوقات العصيبة".

وأعرب صنع الله عن شكره لأعيان مدينة الزنتان ممن ساهموا بروح وطنية عالية في فتح الصمامات.

ووفق البيان، ستبدأ المرحلة الأولى من الإنتاج بقدرة 30 الف برميل في اليوم، ومن المتوقع عودة الإنتاج إلى القدرة الكاملة خلال 90 يوما بسبب الاضرار الناتجة عن الاغلاق الطويل جداً.

يذكر أن الإغلاقات غير القانونية استمرت لمدة 142 يوما وكلفت الخزانة العامة خسائر تقدر قيمتها بحوالي 5269251172 دولار امريكي .