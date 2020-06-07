وزير خارجية ألمانيا لا يزال يأمل في عقد القمة الأوروبية-الصينية قبل نهاية العام

أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن أمله في أن يتسنى عقد القمة الأوروبية-الصينية التي تم تأجيلها بسبب وباء كورونا، خلال هذا العام.

وقال ماس لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "لازلت أمل أن يتسنى انعقاد القمة حتى نهاية العام... الصين تعد قوة عظمى قادمة. الصين هي أكبر شريك تجاري لألمانيا"، ولكنه أكد في الوقت ذاته "ألا يتم اختزال الحوار مع بكين على القضايا الاقتصادية والتجارية فحسب"، وقال: "إننا بحاجة لاستراتيجية أوروبية مشتركة من أجل تمثيل قيمنا الحرة تجاه الصين".

يذكر أن الحكومة الاتحادية أعلنت مساء الأربعاء الماضي تأجيل القمة الأوروبية-الصينية بسبب وباء كورونا. وكان من المخطط أن تنعقد القمة في منتصف سبتمبر القادم في مدينة لايبتسيج شرقي ألمانيا- حيث ستتولى ألمانيا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام الجاري.

ولأول مرة كان مخططا أن يجتمع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة مع القيادة الصينية في تلك القمة. وكان من المقرر إبرام اتفاقية حماية استثمارات كانت تنتظرها شركات أوروبية منذ فترة طويلة، إلا أنه لم يتم الانتهاء منها حتى الآن، بحسب بيانات المفوضية الأوروبية.

وكان مقررا أيضا تعزيز المكافحة المشتركة لتغير المناخ ومناقشة دور الاتحاد الأوروبي والصين في قارة أفريقيا.

يشار إلى أن العلاقات السياسية بين الطرفين تعد متناقضة، وحساسة أيضا بسبب التوترات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. وينتقد الاتحاد الأوروبي مثلا الساسية التي تتبعها بكين في حقوق الإنسان والاستثمارات، إلا أنه يعتبر الصين شريكا في الحماية العالمية للمناخ .