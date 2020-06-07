تسبب مقتل مواطن أمريكي يدعى جورج فلويد من أصحاب البشرة السمراء على يد عدد من أفراد الشرطة الأمريكية في تنديد البعض بالمعاملة السيئة التي يتعرض لها هذا العرق داخل الولايات المتحدة بين الحين والآخر، والدفاع عنهم وعن حقوقهم في حياة مماثلة لأصحاب البشرة البيضاء، ولكن البعض أخطأ في طريقة الدفاع عنهم ومساندتهم، مثل الفنانة المغربية مريم حسين التي حولت بشرتها عبر "الفوتوشوب" إلى البشرة السمراء.

وقالت الفنانة عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام": "لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى.. الناس من آدم وآدم من تراب"، وهذا ما عرضها لانتقاد واسع من قبل متابعيها مما جعلها تحذف صورتها باعتبارها أخطأت في طريقة الدفاع.

ويمكن أن يدافع البعض عن الشخص الذي تعرض للتنمر أو العنصرية ولكن باتباع طريقة غير صحيحة تتسبب في زيادة الأمر سوءا، ولهذا يجب معرفة الأشياء التي يفضل تجنبها خلال فعل ذلك والطريقة الصحيحة لمساندة من تعرض لتنمر حتى يتحسن.

وقال الدكتور مارك هاتزينبولر، الأستاذ المساعد في العلوم الاجتماعية الطبية بجامعة كولومبيا، إن أصحاب البشرة السمراء وذوي الإعاقة من أكثر الأشخاص الذين يتعرضون للتنمر وهذا ما يسبب لبعضهم مع الوقت رغبة في الابتعاد عن المجتمع وعدم تكوين صداقات وأحيانًا فشل في الحياة العلمية والعملية.

وأضاف أن ما لا يقل عن 30% من حالات الاكتئاب لدى البالغين مرتبطة بالتعرض للتنمر والسخرية، موضحًا أن دراسات أجريت في مركز أبحاث الجرائم أكدت أن من لديهم شخص واحد فقط يساندهم بعد التنمر أبلغوا عن مستويات أقل من الاكتئاب والقلق.

وأوضحت خبيرة العلاقات الأسرية ومؤلفة كتاب "التخويف"، أن هناك عدة قواعد يجب الابتعاد عنها عند مساندة من تعرض لتنمر، وأولها عدم تشجيعه للدفاع عن نفسه بمجرد تعرضه لعنصرية لأنه في هذا الوقت يكون ضعيفًا ويحتاج إلى التعاطف والتأكيد له بأن هناك من هو موجود لأجله ولمساعدته وعكس ذلك سيجعل نتائج التنمر مضاعفة - حسبما ذكر موقع "باستيل".

وأشارت إلى أن القاعدة الثانية هى التحدث مع الشخص الذي تعرض للتنمر عبر الهاتف أو الإنترنت أو بأي صورة من صور الاتصال بأنه إنسان ومتواجد على وجه الأرض كغيره وهو له نفس الحقوق التي يحصل عليها من تنمر عليه ولهذا يجب أن يشعر بالثقة في نفسه ووجوده لأن هذا يمنحهم القوة الداخلية ويقلل من تأثير العنصرية مع تجنب تشجيعه على الانتقام، أما القاعدة الثالثة، فهي التأكيد على أنك بجانب هذا الشخص وسوف تسانده لأن هذا يخفف عنه كثيرًا.

وقالت إن القاعدة الرابعة هي منح اقتراحات للشخص الذي تعرض للتنمر مثل تشجيعه على كتابة قصة لتجربته مع التنمر مع منح نصائحه لمن يتعرضون للتنمر بدلًا من مطالبته بكتم الألم والإيذاء.

وقدمت "جمعية تنظيم الأسرة الأمريكية"، نصائح أخرى لمساندة من تعرض للتنمر، مثل عدم إصدار أحكام عاجلة عليه وسماع قصته بالكامل ومنحه شعور بالثقة وبأنه يوجد الكثير ممن يثق به مع تجنب نشر الشائعات لأن أي معلومة خاطئة تؤثر كثيرًا في الحالة النفسية لمن يتعرض لتنمر.