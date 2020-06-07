التعاون الدولي: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمنح مصر جائزتين في مجال الاستدامة

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اليوم الأحد، فوز مصر بجائزتين دوليتين من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لجهودها المتميزة فى مجال الاستدامة لعام 2020 خاصة فى مجالات الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة، وتمكين المرأة، وذلك ضمن 11 دولة على مستوى العالم.

وقالت وزيرة التعاون الدولى فى بيان، إن مصر فازت بالجائزتين الفضية والبرونزية من الجوائز التى تمنحها دائرة البيئة والاستدامة بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للمؤسسات والشركات التى قدمت مساهمات بارزة فى 5 مجالات هى: الطاقة المستدامة، والصمود المناخى، والممارسات البيئية والاجتماعية، والابتكار البيئى والاجتماعى، والنوع الاجتماعى والتمكين الاقتصادى للمرأة والشمول.

وأضافت الوزيرة، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء فازت بالجائزة الفضية فى مجال الطاقة المستدامة، لالتزامها بالابتكار وتعزيز الفرص، خاصة للنساء فى قطاع الطاقة المتجددة فى مصر.

كما فازت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالجائزة البرونزية فى مجال النوع الاجتماعى والشمول، وذلك لإنشائها لجنة لمنع التحرش الجنسى فى النقل بالسكك الحديدية.

وأشادت الوزيرة، بحرص البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية على إقامة جوائز الاستدامة سنويا، والتى تشجع الدول الأعضاء فى البنك على تعزيز الابتكار البيئى والاجتماعى والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة والقيام بأفضل الممارسات البيئة والاجتماعية، والعمل على سد الفجوة بين الجنسين بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن فوز مصر بالجائزتين يشجع على المضى قدما فى توسيع الشراكة بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مجال الطاقة المتجددة، وأيضا التعاون فى مجالات الاستدامة المختلفة.

وذكرت أن وزارة التعاون الدولى تعمل على سد الفجوة بين الجنسين فى كل مشروع تنموى من خلال التأكد من وجود مكون للمرأة فى المشروع، حيث إن سد الفجوة بين الجنسين سيساهم فى تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، ويساعد على زيادة الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد المصرى بأكثر من34%، مؤكدة على الدور الهام الذي يلعبه التعاون المثمر بين البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية كشريك للتنمية مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى حملة التوعية لمكافحة التحرش الجنسى فى النقل بالسكك الحديدية.

من جانبه، قال خالد حمزة، نائب رئيس المكتب الإقليمى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر، إن تقييم جوائز الاستدامة يتم بشكل مستقل، ومن ثم فإن الجوائز التي حصلت عليها الشركات المصرية تعد بمثابة شهادة أخرى على الإصلاحات المصرية الناجحة.

وأوضح أن البنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية يفخر بمساهمته فى هذا النجاح من خلال استثماراته فى مشروعات الشركة المصرية لنقل الكهرباء والهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وقال أليستير كلارك، مدير عام دائرة البيئة والاستدامة فى البنك الأوروبيى لإعادة الإعمار والتنمية، إن حصول الشركات المصرية على هذه الجوائز يعكس الإنجازات العظيمة التى تقوم بها مصر فى معالجة القضايا البيئية والاجتماعية الرئيسية.

ولفت إلى أنه كان من المقرر إجراء حفل خاص لجوائز الاستدامة فى الاجتماع السنوى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية الشهر الماضى، لكن تم إلغاؤه بسبب جائحة كوفيد-19.