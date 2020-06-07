سياسي ألماني بارز: ترامب يثقل كاهل التحالف عبر الأطلسي مرة أخرى

اتهم سياسي معني بشؤون السياسة الخارجية في حزب الخضر الألماني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحميل التحالف عبر الأطلسي المزيد من العبء من خلال الإعلان عن سحب قوات من ألمانيا لأسباب تتعلق بالحملة الانتحابية.

وقال يورجن تريتين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "بعد فرض رسوم جمركية عقابية وعقوبات مخالفة للقانون الدولي وتأكيد أن أوروبا أسوأ من الصين، يجب ألا يفاجئ ذلك أي شخص بعد الآن على هذه الناحية من المحيط الأطلسي. ولكن يجب أن يكون ذلك مقلقا للغاية".

وأضاف السياسي الألماني أن دونالد ترامب كسر "حجرا آخرا من جدار العلاقات عبر الأطلسي" لأسباب تتعلق بالحملة الانتخابية.

وأضاف تريتين، وهو عضو بلجنة شؤون السياسة الخارجية بالبرلمان الألماني "بوندستاج"، أن المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل أفسدت له (لترامب) العرض، عندما امتنعت عن المشاركة في عرض قمة الدول الصناعية الكبرى السبع /جي 7/ في البيت الأبيض. الآن ينتقم ترامب، وهو يؤكد بذلك صحة قرار ميركل. وباء كورونا لم يتم تجاوزه، ليس في أوروبا ولا في الولايات المتحدة الأمريكية على الإطلاق".

وتابع السياسي الألماني البارز: "في انتقام ترامب، تظل المصالح الأساسية للولايات المتحدة الأمريكية على جانب الطريق"، لأن قوات الولايات المتحدة الأمريكية ليست موجودة للإيثار في أوروبا، وأضاف: "دون (قواعد) رامشتاين وشتوتجارت ولاندشتول (الأمريكية في ألمانيا)، من الممكن أن تضعف قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على أن يتسنى لها إدارة حرب عالميا. ولكن بعد التخلي عن القيم المشتركة، يبدو أن اهتمام ترامب بأية مصالح مشتركة يتراجع دائما".

وأضاف تريتين: "إذا لم يتم نقل أجزاء من القوات الأمريكية إلى أمريكا حاليا، ولكن إلى بولندا، فقد يعني ذلك زيادة في الاضطراب. فمن خلال تمركز دائم للقوات الأمريكية هناك، قد يتم التشكك في الملف الساري بين روسيا والناتو بشكل كبير... وقد يتم إدارة عجلة التصعيد تجاه روسيا إلى أبعد من ذلك. وليس لأوروبا ولا لبقية العالم أي مصلحة في ذلك ".

أضاف السياسي الألماني البارز أن ترامب لا يقسم بذلك فقط الولايات المتحدة الأمريكية، وقال: "سيتحول إلى خطر أمني بالنسبة لأوروبا. أوروبا بحاجة لبدائل واضحة. يتعين على أوروبا أن تسير في خطواتها الخاصة في نزع السلاح وأن تمهد الطريق لمشروع خاص بها في مراقبة التسلح مع روسيا".

يشار إلى أن هناك تقارير إعلامية تقول إن ترامب يخطط لتخفيض كبير للقوات الأمريكية في ألمانيا. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" استنادا إلى مسؤول حكومي أمريكي لم يذكر اسمه أن ترامب أمر البنتاجون بخفض 9500 جندي من إجمالي 34500 جندي بالقوات الأمريكية في ألمانيا حاليا.