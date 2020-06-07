الجامعة العربية تدعو مجلس وزراء الصحة للانعقاد الأربعاء المقبل

صرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بأنه في إطار التباحث حول ما تضمنه البيان الصادر بالتمرير عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري لجامعة الدول العربية بشأن التعامل مع تبعات جائحة كوفيد 19، ونظرا للتزايد المضطرد لحالات الإصابة بهذا الفيروس في عدد من الدول العربية وتعرض العديد من الأطقم الطبية ومقدمي الخدمة الصحية إلى الإصابة والوفاة، والنقص في المستلزمات والأجهزة الطبية والأسرة في ظل تزايد الأعداد في بعض الدول العربية الأعضاء، وتعزيزا للجهود والتنسيق العربي في مواجهة التداعيات الصحية لأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وللحد من انتشاره.

ودعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية- الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب) إلى عقد اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب عبر تقنية الاتصال المرئي يوم الأربعاء 10 يونيو 2020 برئاسة مملكة البحرين رئيس الدورة العادية 53 لمجلس وزراء الصحة العرب، والدعوة لانعقاد أعمال المكتب التنفيذي التحضيري للمجلس يوم الثلاثاء 9 يونيو 2020 برئاسة مصر وعضوية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية.​

وأكدت الجامعة، سعيها إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارات الصحة في الدول العربية للتصدي لجائحة كوفيد 19 من خلال العمل معاً من أجل اتخاذ الإجراءات الملائمة لحماية الدول العربية من هذا الوباء الخطير الذي أصبح يشكل تهديدا للصحة العامة والأمن الصحي العربي المشترك بالإضافة إلى تداعياته الاقتصادية والاجتماعية، وحرصا على صحة المواطن العربي التي تعد من بين أهم أولويات جامعة الدول ​العربية وآلية عملها المتمثلة في مجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي.​

وأوضحت أنه سيتم عرض مبادرة حول موازنة صديقة للصحة في ظل أزمة كورونا التي أعدها القطاع بالتعاون مع المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، على جدول أعمال مجلس وزراء الصحة العرب الافتراضي يوم الأربعاء القادم.