العراق يستأنف التبادل التجاري الحدودي البري مع إيران

أُعلن في العراق اليوم الأحد عن استئناف حركة التبادل التجاري الحدودي البري مع إيران لمدة يومين في الأسبوع عبر معبر زرباطية في محافظة واسط /180 كم جنوب شرقي بغداد/.

وقال عمر عدنان الوائلي رئيس هيئة المنافذ الدودية في العراقي، في بيان صحفي، إن "منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط مع إيران استأنف اليوم عملية التبادل التجاري بين البلدين بعد استحصال موافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا المستجد باجتماعها أمس السبت".

وأوضح أن "عملية الاستئناف جاءت بعد غلق التبادل التجاري بين البلدين كإجراء وقائي احترازي بين البلدين منذ منتصف شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، وأن هنالك جملة من الضوابط تم اعتمادها من اللجنة العليا للصحة والسلامة للاستئناف العمل، منها أن تقدم المحافظة طلبٱ بإعادة افتتاح المنفذ، وتم ذلك مسبقا من قبلهم ، وإن التبادل التجاري خصص له يومين في الأسبوع وبواقع 250 شاحنة".

وأكد أن العملية التجارية ستخضع لتشديد الإجراءات الصحية من عمليات تعقيم وتعفير البضائع والشاحنات الداخلة وكذلك منع التجمعات والاختلاط بين سائقي الشاحنات والعمال والمخلصين الجمركيين والتأكد من سلامتهم من الإصابة بالفيروس والزامهم بلبس الكمامات والإلتزام بالبعد المكاني فيما بينهم،وكذلك عدم السماح بدخول اي شخص إلى داخل المنفذ الحدودي باستثناء البضائع المسموح بإدخالها.