اتحاد الصناعات: المواطنين العاديين لا يجب أن يرتدوا القفازات في الوقاية من كورونا

قال الدكتور شريف عزت، رئيس شعبة صناعة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، إن ارتداء الكمامة الطبية يكون داخل المستشفيات والعيادات وللمخالطين لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، ناصحًا المواطنين العاديين بالابتعاد عن الكمامة الطبية تمامًا أثناء التواجد في الأماكن الأخرى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن المواطنين من الممكن أن يرتدوا الكمامة المصنوعة من القماش في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، منوهًا أن المواطنين العاديين لا يجب أن يرتدوا القفازات في الوقاية.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة أصدرت مجموعة من الإرشادات عن كيفية صنع الكمامة القماش للمصانع حتى لا يكون الأمر صعبًا، لافتًا إلى أن الشخص من الممكن أن يصنع الكمامة القماش في المنزل.

وأوضح رئيس شعبة صناعة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات أن الكمامة القماشية تتكون من طبقتين أو ثلاث طبقات تكون المواجهة للفم فيها مصنوعة من القطن، والأخرى مصنوعة من البوليستر، متابعًا أنه من الممكن وضع طبقة مناديل في المسافة بين الاثنين يتم استبدالها دوريًا بعد العودة إلى المنزل.

ولفت إلى أن الكمامة القماش تتميز بإعادة الاستعمال مرة أخرى، وإعادة غسلها وكيها للقضاء على الفيروسات، موضحًا أن الفارق في الحماية ما بين الكمامة الطبية والكمامة القماش بسيط.