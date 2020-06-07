 الصحة: إطلاق مشروع قومي للاكتفاء من مشتقات البلازما قريبا تحت رعاية الرئيس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصحة: إطلاق مشروع قومي للاكتفاء من مشتقات البلازما قريبا تحت رعاية الرئيس

حسام عماد
نشر فى : الأحد 7 يونيو 2020 - 3:27 ص | آخر تحديث : الأحد 7 يونيو 2020 - 3:27 ص

قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم بوزارة الصحة، إنهم يعملون على التجهيزات الخاصة بالمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما في الوقت الحالي، للإعلان عن إطلاق المشروع قريبا تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أضاف «سراج الدين» في مداخلة ببرنامج «التاسعة» على قناة مصر الأولى، مساء السبت: «عاوزين نبقى عارفين كل حاجة عن التبرع باللازما، لأن دا هنسمعه كتير إن شاء الله، قريب المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما».

وأشار إلى أن كل التجهيزات يتم العمل عليها حاليا على قدم وساق، للانتهاء منها في أقرب وقت وافتتاح المشروع القومي للاكتفاء الذاتي بلازما والمراكز التابعة لخدمات نقل الدم بوزارة الصحة ستكون جاهزة وتحت رعاية الرئيس السيسي،


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