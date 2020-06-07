وفاة شخص مصاب كورونا واستقبال 22 حالة إيجابية لمستشفى عزل ملوي

أعلنت مستشفى عزل ملوي جنوب محافظة المنيا عن وفاة حالة، وشفاء وتعافي 4 من المرضي المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد تحول نتائج تحاليلهم من الإيجابية إلى السلبية بينما استقبلت المستشفى 22 مريضًا جديدًا.

وأكد مصدر طبي بالمستشفى، أن نتائج التحاليل التي أجريت لعدد من المرضى أسفرت عن شفاء وتعافي 4، منهم 3 من أبناء محافظة المنيا وحالة واحدة من محافظة بني سويف بعد أن تحولت نتائج تحاليلهم من الإيجابية إلى السلبية، وتقرر خروجهم وعودتهم لمنازلهم بينما ينتظر باقي المرضى نتائج تحاليلهم، ومن المتوقع شفاء وتعافي عدد كبير من المرضى وخروجهم من المستشفى.

وتم تحت إشراف الطب الوقائي بمديرية الصحة بالمنيا، وقوات الأمن، دفن ربة منزل، توفيت بقرية إبشادات، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتحويلها لمستشفى عزل ملوي.