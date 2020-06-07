تعليم مطروح: استعدادات مكثفة لامتحانات الثانوية العامة

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قال الدكتور سمير النيلي وكيل الوزارة اليوم، الأحد، أن المديرية تواصل الاستعدادات علي قدم وساق لاستقبال إمتحانات الثانوية العامة والمقرر بدايتها الأحد بعد القادم.

وأوضح وكيل الوزارة أن تعليم مطروح يقوم حاليا باتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد لتوافر كافة عوامل السلامة والأمان لأبنائنا الطلاب.

وذلك تنفيذا للتعليمات الوزارية وطبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مؤكدا أنه يتم حالياً تطهير وتعقيم مقار اللجان الامتحانية والاستراحات الحكومية بكافة الإدارات التعليمية والبالغ عددها ١٣ استراحة لتكون علي أتم استعداد وأكمل جاهزية، لاستقبال امتحانات الثانوية العامة في موعدها المحدد وفقا للتعليمات الوزارية .

ورحب النيلي، بالتعاون المتميز مع مجالس أمناء الإدارات التعليمية في تعقيم اللجان الامتحانية وتطهير الاستراحات الخاصة بالمنتدبين لأعمال الامتحانات.