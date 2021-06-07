أزمة مالية تضرب الترجي قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال

ضربت أزمة المستحقات المتأخرة فريق الترجي التونسي، قبل أيام من مواجهة الأهلي في ذهاب نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع مستضيف الترجي التونسي يوم 19 من يونيو الجاري في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا في ملعب رادس بتونس، قبل أن تعاقم مباراة العودة يوم 26 على ملعب «الأهلي وي السلام» بالقاهرة.

ووفقًا لموقع «تونس الرقمية» فإن عدد من لاعبين من الترجي الرياضي التونسي تقدموا رسميا بشكوى إلى لجنة النزاعات التابعة إلى الاتحاد التونسي لكرة القدم للمطالبة بالحصول على مستحقاتهم من الترجي الرياضي التونسي أو بفسخ العقد.

وأشار الموقع التونسي إلى أن اللاعبين هم فادي بن شوق والثلاثي الجزائري محمد أمين توجاي، عبد الرؤوف بن غيث وعبد الرحمان مزيان إضافة إلى الليبي حمدو الهوني والإيفواري وليام توجي.

وأضاف الموقع أن اللاعب ماهر بالصغير رفض الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق منذ نهاية مباراة الفريق ضد شباب بلوزداد الجزائري و ذلك إحتجاجا على عدم مشاركته في المقابلات السابقة إضافة إلى أنّه سيغادر رسميا الفريق إثر نهاية عقده يوم 30 جوان الجاري.

من جانبها قالت صحيفة «الشروق» التونسية وفقًا لمصادرها أن الأمور تم تضخيمها إعلاميا، نافيًا وجود أي مشاكل في النادي.