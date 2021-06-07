 قائد إنبي ينشر صوره مع محمد صلاح - بوابة الشروق
الإثنين 7 يونيو 2021 7:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟
النتـائـج تصويت

قائد إنبي ينشر صوره مع محمد صلاح

محمد الهادي
نشر في: الإثنين 7 يونيو 2021 - 6:44 م | آخر تحديث: الإثنين 7 يونيو 2021 - 6:44 م

نشر رامي صبري قائد فريق إنبي، صوره مع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، على شاطئ العلمين الجديدة.

ويقضي محمد صلاح عطلته في مصر بعد نهاية الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأنهى صلاح الموسم وصيفا لهدافي البريميرليج برصيد 22 هدفا.

 


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك