قائد إنبي ينشر صوره مع محمد صلاح

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نشر رامي صبري قائد فريق إنبي، صوره مع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، على شاطئ العلمين الجديدة.
ويقضي محمد صلاح عطلته في مصر بعد نهاية الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأنهى صلاح الموسم وصيفا لهدافي البريميرليج برصيد 22 هدفا.