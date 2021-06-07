 تسجيل 31 إصابة بالسلالة الهندية من فيروس كورونا في منطقة فرنسية - بوابة الشروق
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تسجيل 31 إصابة بالسلالة الهندية من فيروس كورونا في منطقة فرنسية

وكالات
نشر في: الإثنين 7 يونيو 2021 - 3:26 م | آخر تحديث: الإثنين 7 يونيو 2021 - 3:26 م

تتابع السلطات الفرنسية الصحية، عن كثب تطور الحالة الوبائية في منطقة "ليه لاند" في جنوب غرب البلاد، حيث تواصل السلالة الهندية من فيروس كورونا، التي تعرف أيضا باسم "دلتا"، انتشارها.

وسجلت في الأيام الأخيرة 31 إصابة جديدة في المنطقة، وفقا لموقع "يورونيوز" الإخباري.

وحاول وزير الصحة أوليفييه فيران، طمأنة الفرنسيين، قائلاً إن الإصابات بالفيروس المتحور لا تعتبر امتداداً للحالة الوبائية العامة، إلا أنها تسجل في "بؤر محدودة"، خصوصاً في منطقة "ليه لاند".

وستقوم السلطات الصحية المحلية في المنطقة بالبدء بعملية "موضعية" اليوم الاثنين، حيث سيتم تلقيح بعض الأشخاص وإخضاع آخرين لاختبارات الكشف عن الإصابات بهدف وضح حد لانتشار الفيروس.

وتستعد فرنسا في التاسع من يونيو الماضي إلى تطبيق المرحلة التالية من رفع القيود الاحترازية التي فرضتها قبل أشهر لكبح استشراء فيروس كورونا، وستتمكن المقاهي والمطاعم من خدمة الزبائن في الداخل وسيتم رفع حظر التجول كليا في 30 يونيو إذا استمرت أعداد الإصابات في الانخفاض.

هذا ومن المقرر أن تفتح الأربعاء حدودها أمام الأجانب، ويسمح للأشخاص الأوروبيين الذين تلقوا اللقاح بدخول الأراضي الفرنسية دون أي شرط إضافي، فيما يطالب البريطانيون والأمريكيون بتقديم فحص سلبي.

وبحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، صدرت يوم الاثنين، تم حتى اليوم إعطاء 40.2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في فرنسا.

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