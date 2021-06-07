رئيس جامعة طنطا: ورشة عمل أونلاين لدعم الباحثين للنشر في المجلات الدولية

قال رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن الجامعة تسعى جاهدة لرفع مستوى المهارات البحثية لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا بالجامعة، بهدف تحقيق إنجازات بحثية نوعية وابتكارية تساهم في أن تحتل الجامعة مركزًا مرموقًا بين نظرائها من الجامعات.



وأكد ذكي، حرص الجامعة الكبير على تنظيم العديد من اللقاءات العلمية وورش العمل التى تساهم في دعم منظومة البحث العلمي، ودعم الباحثين للنشر العلمي في المجلات الدولية مما يساعد على تحقيق مراكز متقدمة لجامعة طنطا في التصنيفات الدولية.



وفي السياق، أفاد الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا، تنظيم وحدة تطوير البحث العلمي بالجامعة ورشة عمل أونلاين مساء أمس، بمشاركة 700 متدرب من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة المختلفة.



وحاضر في هذه الورشة الدكتور علي سليمان، الأستاذ بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم، ومدير وحدة تطوير البحث العلمي بجامعة طنطا.



تناولت الورشة كيفية إنشاء حساب على Scopus، وعرض تصنيف المجلات حسب التخصصات، وتقييم المجلات العالمية، والتعرف على نظام توزيع المجلات Q1,Q4، كما استعرض الدكتور علي سليمان الخدمات التي يقدمها بنك المعرفة للباحثين، وقدم شرحا وافيًا لكيفية التعرف على CiteScore الخاص بالمجلات المفهرسة بقواعد بيانات Scopus لعام 2020، وكيفية التمييز والاختيار بين المجلات في التخصصات المختلفة والتعرف على مستوى وترتيب كل مجلة بين المجلات الأخرى في نفس التخصص.



كما تناول الدكتور علي سليمان آليات التعرف على الـImpact Factor الخاص بالمجلات المفهرسة بقواعد بيانات Web of Science، وكيفية الإختيار بين المجلات أيضا، فضلًا عن جوائز التي تقدمها الجامعة عند النشر في المجلات ذات الوصول المفتوح Open Access، وكذلك مجلات Q1 ,Q2.