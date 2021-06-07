مدبولي يوجه بعقد حوارات مع المواطنين المنتقلين إلى المساكن البديلة بالإسكندرية

- رئيس الوزراء يتابع ملف تطوير العشوائيات وموقف المشروعات التنموية بالإسكندرية..



عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف المشروعات التى يتم تنفيذها فى محافظة الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، واللواء أحمد العزازى، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.

وأشار مدبولي، إلى أن الهدف من عقد اجتماع اليوم هو متابعة الموقف الخاص بعدد من المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها على أرض محافظة الاسكندرية، مؤكداً أن ذلك يأتى فى إطار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، لتذليل أى عقبات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ، سعياً لدفع معدلات الإنجاز الخاصة بتلك المشروعات، والاسراع بدخولها الخدمة.

ولفت إلى جهود الدولة فى التعامل مع ملف تطوير المناطق العشوائية، وما تم تنفيذه من مشروعات فى محافظة الإسكندرية كـ "بشائر الخير" وغيرها، والتى تضمنت إقامة آلاف الوحدات السكنية فى المحافظة، موضحاً أنه تم نقل عدد كبير من أهالينا من قاطنى المناطق العشوائية غير الآمنة إلى تلك الوحدات، ويتمتعون حالياً بجودة حياة.

وأكد أن الدولة مستمرة فى بذل الجهود لتطوير باقى المناطق العشوائية، ونقل أهالينا إلى مشروعات سكنية مخططة تتوافر بها كافة الخدمات التى يحتاجها المنتقلون إلى تلك المشروعات.

وأكد رئيس الوزراء أهمية عقد المزيد من اللقاءات والحوارات مع المواطنين الذين سيتم نقلهم إلى المشروعات السكنية المخططة، وشرح كافة الأمور لهم ببساطة حتى لا نعطى فرصة لمروجى الشائعات لبث اللغط ونشر الأكاذيب بين أهالينا القاطنين بهذه المناطق.

ولفت إلى أن الدولة توفر وحدات سكنية للمواطنين المنتقلين من تلك المناطق، إلى جانب محلات وورش بديلة للأهالى الذين سيتم نقلهم.

وكلف بتوفير مناطق حرفية لهم، وطمأنتهم بأن الدولة مستمرة فى العمل على توفير حياة كريمة لهم، وتعويضهم عن الظروف الصعبة التى عاشوا فيها على مر السنوات الماضية، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية والخدمية التى يتم إقامتها فى نطاق المحافظة فى مختلف القطاعات ونسب ومعدلات تنفيذ تلك المشروعات، موضحاً أنه تم استعراض الموقف الخاص بمشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية على مستوى محافظة الاسكندرية، إلى جانب استكمال تطوير المحاور المرورية، والتوسع فى الطرق الجديدة داخل المحافظة، بما يسهم فى سهولة حركة المواطنين والزائرين لها، فضلاً عن جهود استكمال مشروعات تطوير المناطق العشوائية، وكذا مشروعات إعادة ترميم وتطوير المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية بالاسكندرية لإعادتها إلى سابق عهدها، وزيادة الحركة السياحية لها.