دول الترويكا تؤكد وقوفها بقوة مع السودان

قالت سفيرة النرويج لدى الخرطوم تريزا لوكين، إن دول الترويكا، التي تضم الولايات المتحدة والنرويج والمملكة المتحدة، تؤكد وقوفها بقوة مع السودان وتقديم الدعم السياسي اللازم لإنجاح الفترة الإنتقالية.

والتقى عضو مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان مالك عقار، اليوم الاثنين، مع سفيرة النرويج لدى الخرطوم تريزا لوكين، بحضور المبعوث النرويجي الخاص للسودان وجنوب السودان اندريه إستينس.

وأشاد مالك عقار، بمواقف مملكة النرويج الداعمة لحكومة الفترة الانتقالية وعملية السلام والاستقرار بالسودان.

من جانبها، أوضحت سفيرة النرويج، أنها أجرت مع عضو مجلس السيادة، لقاء مثمرا وبناء، تناول مسيرة الفترة الإنتقالية وتحدياتها، مؤكدة استعداد بلادها لتقدم الدعم والعون للسودان لتجاوز التحديات الماثلة.

وقالت إن دول الترويكا متفقة على تقديم الدعم لاتفاقية السلام وتذليل عقبات التنفيذ، مضيفة أن دول الترويكا تشجع وتدعم عملية سلام شامل على مختلف المستويات، وأنها ستعمل بالتنسيق فيما بينها، على دعم السودان لتحقيق مستقبل زاهر لشعبه.