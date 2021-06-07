الملا يلتقي مجلس النقابة العامة للعاملين في البترول

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا بمقر الوزارة مع أعضاء المجلس التنفيذي للنقابة العامة للعاملين في البترول برئاسة محمد جبران، حيث تم استعراض دور النقابة خلال المرحلة الحالية والتعاون في اطار استراتيجية الوزارة لتطوير وتحسين أداء الشركات وزيادة كفاءة العنصر البشرى، وفقا لبيان الوزارة اليوم.

وأكد الملا، حرص الوزارة على زيادة اللقاءات والتواصل مع أعضاء النقابة العامة واهتمامها بمناقشة ودراسة كل التصورات للمساهمة في دعم العنصر البشرى الذي يعد الركيزة الأساسية فى العملية الإنتاجية والداعم الرئيسى لخطط زيادة الاكتشافات والإنتاج والتسويق وتقديم الخدمات الحيوية للمواطنين.

ولفت إلى أن الوزارة تدعم العنصر البشرى وتحرص على توفير بيئة عمل ملائمة له باعتباره جزءا أصيلاً في استراتيجيتها لتطوير وتحديث القطاع، مؤكدا أهمية تحقيق الاستثمار الأمثل للطاقات البشرية، وقدرات الكوادر بما ينعكس إيجابا في النهاية على كفاءة الأداء ونتائج الأعمال.

وأكد أن خطط التطوير والمراجعات المستمرة لمنظومة وإجراءات السلامة بالمواقع البترولية، استهدفت في المقام الأول الحفاظ على سلامة العاملين كأولوية قصوى.

كما استمع الوزير، خلال اللقاء، لمقترحات عدد من الأعضاء بشأن دورهم في توضيح حقائق الأمور للعاملين بالشركات والمواقع البترولية وتصوراتهم لتحسين وتطوير العنصر البشرى وتهيئة بيئة العمل والجهود المبذولة للتنسيق في هذا الصدد.