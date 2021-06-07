صحة المنيا تبدأ تطعيم المشاركين في أعمال امتحانات الشهادات العامة

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية الصحة بالمحافظة، بدأت في تطعيم المشاركين في أعمال امتحانات الشهادات العامة من المدرسين والإداريين بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، وذلك تزامنا مع امتحانات الشهادة الإعدادية وقرب انطلاق امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

قال المحافظ، إن المحافظة وضعت خطة متكاملة استعدادا لاستقبال امتحانات الشهادات العامة، ومنها توفير اللقاحات الخاصة بتطعيم المشاركين في أعمال امتحانات الشهادات العامة من "المدرسين والإداريين"، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، يأتي ذلك انطلاقا من حرص الدولة على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، واستكمالا لجهود وزارة الصحة بقيادة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

كما شدد المحافظ، على استمرار الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، ‏والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد حتى بعد تلقي اللقاح.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تم تشكيل فرق طبية متحركة بالمدارس المخصصة لتقديم اللقاح للمعلمين والعاملين المشاركين في امتحانات الشهادات العامة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، بالإضافة إلى أنه تم التنسيق مع جامعة المنيا للبدء في تطعيم أساتذة الجامعة والمشاركين في أعمال الامتحانات وذلك قبل البدء في امتحانات نهاية العام.