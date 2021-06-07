الادعاء التركي يرفع دعوى قضائية جديدة ضد حزب مؤيد للأكراد

(د ب أ)

رفع ممثلوا الادعاء التركي مرة أخرى اليوم الاثنين، لائحة اتهام ضد حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد إلى المحكمة الدستورية، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول.

وقالت الوكالة إن لائحة الاتهام تدعو إلى إغلاق حزب المعارضة وفرض حظر سياسى على نحو 500 عضو وذلك من بين أشياء أخرى ، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول اليوم الاثنين . ولم تقبل المحكمة بعد لائحة الاتهام.

وكان ممثلوا الادعاء قد قدموا بالفعل لائحة اتهام أولية ضد الحزب في منتصف مارس الماضي، لكنها أعيدت بسبب أوجه قصور رسمية.

وفاز حزب الشعوب الديمقراطي بنسبة 7ر11 في المائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل ثلاث سنوات. ويتهم الرئيس رجب طيب أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي بأنه الذراع الطولى لحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي يرفضه الحزب.