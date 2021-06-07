محافظ المنوفية يشهد إلقاء 2 مليون زريعة سمك بالبحر الفرعوني في منوف

شهد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، إلقاء زريعة من السمك بالبحر الفرعوني بناحية كفر فيشا التابعة لمركز ومدينة منوف؛ بهدف تنمية البحر والمساهمة في إنتاج كميات كبيرة من الأسماك بمواصفات إنتاجية عالية، وذلك في إطار إهتمام الدولة بتنمية الثروة السمكية والعمل على زيادتها، ورافقه نائبه محمد موسى، والمهندس ثابت السويفي رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والمهندس أسامة هنداوي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف وحيد عبد ربه.

وأكد المحافظ - خلال الجولة - أنه سيتم توفير 2 مليون زريعة أخري من الأسماك خلال أسبوع لإلقائهم بالبحر الفرعوني كهدية لصيادي المنوفية، جاء ذلك عقب مكالمته الهاتفية بوزير الزراعة بهدف تحسين أوضاع الصيادين المادية والأسرية، حيث تعد مهنة الصيد مصدر رزقهم الوحيد.

وكلف المحافظ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بإعداد لقاء غدا مع عدد من الصيادين بمكتبه بالديوان العام للاستماع إلى مطالبهم وبحث شكواهم بناءً علي رغبتهم.

ووجه المحافظ، بضرورة الحفاظ على المياه من التلوث والحفاظ على الزريعة لكي تنمو وتكون مصدرا للثروة السمكية.

وأشار إلى أن عملية إلقاء زريعة السمك تسهم بشكل كبير في تحقيق وفرة اقتصادية من خلال تعزيز إنتاج الثروة السمكية وزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك ذات الجودة العالية؛ لتوفير البروتين الحيواني بأسعار مناسبة في متناول المواطن البسيط.

وقال المهندس ثابت السويفي، إن الدولة تسعي بكل إمكانياتها لتوفير الأسماك لصيادي وسط الدلتا، مضيفا أن المنوفية تشهد اليوم إلقاء 2 مليون وحدة زريعة من السمك بكافة القرى المطلة على البحر الفرعوني وهي: "شنشور، وقلتي الكبرى، والخضرة، وكفر الخضرة، وتلونة، وهيت، وفيشا الكبرى، وكفر فيشا، ومنوف، وكفر العشري، وعزبة العناني"، وذلك لتنمية الثروة السمكية بالمنوفية.

وأكد أن تلك الزرائع تضم نوعين من الأسماك "البلطي، ومبروك سلفر"، حيث أن النوع الأخير من الأنواع الهامة التي تحافظ على البيئة وتلتهم الحشائش، موضحا أن تلك السلالة من الأسماك خضعت لدراسة مستفيضة لضمان سلامتها وصحتها لتحقيق حجم إنتاج مناسب خلال فترة زمنية محدودة.